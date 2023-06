KLANJAN BAJRAM-NAMAZ U GAZI HUSREV-BEGOVOJ DŽAMIJI U SARAJEVU

Bajram-namaz u Begovoj džamiji je predvodio i hutbu održao reisul-ulema Islamske zajednice Husein-ef. Kavazović.

„U našem vremenu, moramo svi ponešto žrtvovati, poput Ibrahima, a.s., kako bismo uspostavili vrijednosti na kojima ćemo utemeljiti svoj život i život svoje zajednice. Podjele i izolacija kojima sada svjedočimo neće nas spasiti. One samo povećavaju sebičnost koja dalje otvara ponore straha i netrpeljivosti među nama. Moramo izaći iz začaranog kruga naših zabluda da nam je drugi preči od nas samih“, poručio je, između ostalog, u hutbi reisul-ulema Kavazović.



Reisul-ulema je na​glasio i da „našu lađu na uzburkanom moru nije moguće uvesti u mirnu luku bez zajedničkog truda, bez davanja drugom i prihvatanja od drugog, bez uspostave pravde koja će osigurati jednakost i poštovanje za sve, a posebno za najslabije među nama“.

„Davno je bilo vrijeme da se nauči važna lekcija o zemlji u kojoj živimo: neće biti mira ukoliko se budu sklapali savezi jednih protiv drugih, jer takva savezništva samo će povećati patnju i podjele. Samo ako se svi držimo zajedno možemo biti na dobitku“, akcentirao je reisul-ulema u obraćanju prisutnim vjernicima.

Prigodnu poruku u predbajramskom programu prisutnim vjernicima je uputio mr. Dževad Pleh, direktor Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu.

„Kako nas uči naša duhovna tradicija, sveta dolina Mekka i prva kuća Božija podignuta radi našeg ibadeta datira još od Ademovog silaska na zemlju. Bez sumnje je Ibrahim, a.s., po Božijem nahodu, nastanio u pustoj dolini Mekki.



Ibrahim, a.s., je pokazao svoju spremnost na žrtvu, a bio je Allahov prijatelj. Valorizirajući kazivanja o Ibrahimu i njegovoj ulozi u uspostavljanju tevhida, islamski učenjaci imaju stav da je on obnovitelj vjere u Boga. Nakon što je iskušao njegovu poslušnost, Bog je Ibrahima učinio uzorom u vjeri“, kazao je, između ostalog, Pleh.

Vjernici su iskazali radost zbog dolaska jednog od najvećih praznika, ističući da će radost ovog dana podijeliti sa svojim porodicama i prijateljima.

Bajram-namaz je klanjan i u džamijama širom Bosne i Hercegovine.

Nakon bajram-namaza u svim džamijama organizira je sergija za djecu Republike Turske i Sirije. Sredstva prikupljena na ovoj sergiji bit će utrošena u obnovu dječijih vrtića i škola u Republici Turskoj i Siriji, koje su prije nekoliko mjeseci pogođene razornim zemljotresima.

Nakon centralne bajramske svečanosti, danas će u Upravnoj zgradi Rijaseta Islamske zajednice od 9.00 do 14.00 sati biti održano i tradicionalno bajramsko čestitanje kod reisul-uleme.

Važnost Kurban-bajrama određuju ibadet žrtvovanja kurbana, kao i ibadet hadža. Kurban-bajram traje četiri dana.

