Prvi dan ove sedmice vjerovatno će biti označen kao najstabilniji, budući da već u utorak navečer stiže promjena vremena uz padavine. Usto što se prognoziraju kiša i pljuskovi, promjena vremena donosi i znatan pad temperatura zraka.

Izgledni pljuskovi

– U utorak u večernjim satima pristiže promjena uzrokovana frontalnim sistemom, koji se približava sa sjeverozapada i donosi nestabilnost atmosfere, očekuje se u utorak tokom večernjih sati, a zadržat će se i tokom srijede – rekao nam je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

TI

CRNA HRONIKA

SPORT

SHOWBIZ

LIFESTYLE

SCI-TECH

SMRTOVNICE

PRETPLATA

VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZE

Promjenjive vremenske prilike u narednim danima: Za Bajram kiša i hladnije

Od četvrtka stabilizacija vremena do vikenda, maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni će se kretati od 22 do 27, a na jugu zemlje do 31 stepen

Mostar: Bit će nešto toplije. Printscreen

Meliha Smajkic

Piše: Meliha Smajkic

prije 6 sati 17 minuta

Prvi dan ove sedmice vjerovatno će biti označen kao najstabilniji, budući da već u utorak navečer stiže promjena vremena uz padavine. Usto što se prognoziraju kiša i pljuskovi, promjena vremena donosi i znatan pad temperatura zraka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izgledni pljuskovi

– U utorak u večernjim satima pristiže promjena uzrokovana frontalnim sistemom, koji se približava sa sjeverozapada i donosi nestabilnost atmosfere, očekuje se u utorak tokom večernjih sati, a zadržat će se i tokom srijede – rekao nam je Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

Krajinović: Nestabilnost atmosfere. Printscreen

Iako u četvrtak slijedi stabilizacija vremenskih prilika koja će se zadržati sve do vikenda, ipak, kako nam je rekao Krajinović, nakon toga su opet izgledni pljuskovi u Bosni, ali će se u Hercegovini zadržati stabilnije, ljepše i toplije vrijeme.

Porast temperature

– Narednih pet dana vrijednosti temperatura zraka prognoziraju se oko ili nešto ispod referentnih za ovaj period godine. Na planinama i visoravnima Bosne očekivane temperature zraka bit će u rasponu od 7 do 12 stepeni, u nižim, kotlinskim predjelima Bosne te na planinskom sjeveru Hercegovine od 11 do 16, dok se u ostatku Hercegovine prognozira od 14 do 19 Celzijevih stepeni – kazao je Krajinović.

Dodao je da će se maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni kretati od 22 do 27, a na jugu zemlje do 31 Celzijev stepen.

– Već od 1. jula izgledan je blagi porast vrijednosti temperatura zraka – naveo je Krajinović.

Facebook komentari