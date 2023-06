Dva dana ljetnih vrućina, a onda potpuni preokret…

Jutarnja temperatura zraka od 15 do 22, a dnevna do 35°C.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 26, a dnevna do 38°C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Obilnije padavine u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura zraka do 28, a dnevna do 38°C.

U subotu oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, a dnevna od 18 do 30°C,piše Slobodnabosna

