Muriz Memić na ročištu: Pogodila ju je jedna riječ, a nije ubistvo Dženana

Muriz Memić je danas došao u sudnicu Općinskog suda u Sarajevu povodom tužbe Alise Mutap-Ramić za klevetu, noseći smrtni list sina Dženana Memića. Na konstataciju advokata Ifeta Ferageta da je Alisa Mutap-Ramić bila s Dženanom kad je ubijen, Memić je kazao:

– Ona je dobila zaštitu od glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić. Meni je Dalida rekla: “Ja nju ne dam“ i “Nije on nju htio ubiti”.

Na pitanje je li Dženan nosio pištolj, Memić je kazao da je bio šokiran kada je čuo da je kod njega nađen pištolj.

Došla četvorica s automatima kod Zijada Mutapa

– Čitao sam poruke, pisala je da se ide s nekim sastati i da joj prijete, a on joj je rekao: “Ne boj se, ja idem s tobom” – kazao je Memić.

Na pitanje Ferageta da je naveo da je Alisa prostitutka, Memić je kazao:

– To je bilo moje mišljenje. Ja sam dobijao informacije od raznih ljudi. Rečeno mi je da dolazi iz nečasne porodice, da se otac bavio kriminalom. Pričali su mi da su im pred kuću jedne prilike došli njih četvorica s automatima zbog dugova, jer je Zijad Mutap imao rent-a-kar kuću. Rekli su im: “Marš u kuću” i pucali. Govorili su mi vadi dijete, dva momka od Alisinih sestara su već ubijena – kazao je Memić.

Na napomenu da je naveo da se bavila prostitucijom Memić je kazao:

– Ja sam iznio mišljenje, i za muškarca znamo reći da se kurva. Kantonalni sud je 16 . juna 2018. godine stekao dojam da Alisa zna cijelu istinu i da neće da kaže. I 13. juna 2020. isto je Sud rekao i presuda Vrhovnog suda od 2021. godine je rekla da nije bilo saobraćajne nesreće. Mogu reći da ko god ima djecu, da molite Boga da ne upozna Alisu Mutap – kazao je Memić.

– Pogodila ju je jedna riječ, a nije ubistvo Dženana. Je li ikad zaplakala, nije nikada, ni ona ni njena porodica. Ja bih se sada sažalio nad njom, a nju nije pogodilo što je moje dijete ubijeno. S njom je bio rame uz rame. I ja sam svaki dan u medijima, ali ne daj Bože da se to ikom desi. Da je moje dijete udario auto, ja bih sjeo i tugovao. Ovdje se radilo od početka o laži, valja se boriti s tim – naveo je Muriz Memić.

Imaju informaciju da se odvija prostitucija

Memić je kazao da su mu inspektori Admir Šalaka i Emir Mehmedagić govorili: “Alisa kurva sve zna”.

– Zaštićeni svjedok M10 pred Sudom BiH je izjavio da mu je policajac Josip Barić rekao: “Mala je gotova. Kurva sve zna”. Tužilac Meris Ćato je izjavio da imaju informaciju da se odvija prostitucija u hotelu “Kristal” odakle je izbrisana snimka – kazao je Memić.

– Inspektori Grabovica i Šalaka su mi to govorili kada je Mirza Ploskić s još dvojicom priveden. Prisluškivali su ih i tada su mi rekli: “Da vidiš kakve gadosti pričaju o Alisi” – naveo je Memić.

Dodao je da mu je Alisina sestra prijetila.

– I Alisina majka je prijetila da će poslati ljude i da će Hrasnicu dići u zrak – rekao je Muriz.

Neispavan sedam i po godina

Na pitanje Ferageta je li imao zdravstvenih problema, Memić je odgovorio:

– Ja sam neispavan sedam i po godina. Zaspim bukvalno pola sata i to je to. Ne znam kako funkcionišem, ali vjerovatno me ova borba drži. Ja imam košmare noćima. Bila je ovo nemoguća misija, od saobraćajne nesreće do ubistva – rekao je Memić.

– Meni ju je u jednu ruku žao. Vidite da u meni nema mržnje, nisam je ni pogledao kada je ušla. Ja sam njenom ocu ponudio: “Reci Alisi da kaže istinu i ja ću je zaštititi” – rekao je Memić.

Sutkinja Milica Filipović je predložila nagodbu.

Muriz Memić je rekao da je najbolje da advokati Alise Ramić-Mutap povuku tužbu.

– Nije bilo zle namjere, ne dao Bog nikome ono što mu se desilo – kazao je Ifet Feraget.

Na sutrašnjem ročištu bit će saslušani svjedoci.

