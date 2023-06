Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C, na jugu zemlje do 27°C.

U Sarajevu pretežno oblačno, prije podne povremeno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka oko 19°C, pišu Vijesti.ba.

