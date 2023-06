U Bosni se očekuju jači lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a u Hercegovini lokalno slabije padavine.

Vjetar će biti slab, južnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura iznosit će od 10 do 15, na jugu zemlje do 18, a dnevna od 20 do 24, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu djelimično vedro. Mogući su prolazni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura će iznositi od 11 do 13, a dnevna od 21 do 23 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, pišu Vijesti.ba.

