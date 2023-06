POZNATI METEOROLOG OBJAVIO NAJNOVIJU PROGNOZU! Do ovog datuma NE OČEKUJTE OTOPLJENJE, opet nas čekaju PLJUSKOVI

Danas i sutra nad sJevernim predelima manje sparno uz pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme. Nad središnjim, jugoistočnim i istočnim planinskim dijelovima regiona i dalje nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za kratkotrajne nepogode. Vjetar danas sjeverni i sjeveroistočni, slab do umjeran, a u zoni pljuskova na kratko olujan. Na severu uz znanto niži udio vlage u atmosferi manje sparno. Dnevni makismum za vikend od +17 do +25 stepeni Celzijusa. U košavskom području će u nedelju početi slab do umjeren, a na jugu Banata na udare i pojačan, jugoistočni vjetar“, piše Čubrilo i dodaje da će od ponedeljka vrijeme biti nestabilno.

„Već u ponedeljak će se ka nama sa jugozapada približabati nov ciklon u višim slojevima atmosfere te će jača destabilizacija tokom dana zahvatiti zapadne, jugozapadne i središnje predjele regiona donseći grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode. Uveče bi jakih grmljavinskih pljuskova moglo biti i na sjeveru regiona. Vjetar južni i jugoistočni, sa pljuskovima u okretanju na prolaznio olujan, zapadni, dok bi u košavskom području jugoistočni vetar krajem dana oslabio.“

„Za vikend na sjeveru regiona pauza od nestabilnosti, južnije i dalje vrlo nestabilno, a od nedelje kreće nov period vrlo nestabilnog vremena nad cijelim regionom“, zaključuje prenosi novi

