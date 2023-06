FHMZ: Narandžasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova i danas na snazi

Tokom dana, širom zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno pljuskovi mogu biti i obiliniji. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno prije podne. Tokom dana sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 11, a najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

Narandžasto upozorenje

Na snazi je i danas narandžasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova. Upozorenje se odnosi na područja sjeverne, centralne i istočne Bosne.

Uz jače pljuskove lokalno može pasti 20-50 litara kiše po metru kvadratnom.

– Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode – navode iz FHMZ-a.

Vrijeme za vikend

U Bosni i Hercegovini u subotu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U Bosni i Hercegovini u nedjelju umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 28 stepena.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike bit će ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Manjak svježine i sparno vrijeme u drugom dijelu dana, mogli bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, glavobolje. Poslijepodnevni pljuskovi dodatno će remetiti osjet ugode. Poželjno je umanjiti aktivnosti i slojevito se odjenuti, piše Avaz.

