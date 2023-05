Pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom za vikend u BiH

Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi sa slabom grmljavinom na sjeveru, jugu i jugoistoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu zemlje od 25 do 28°C.

U nedjelju, 28.05.2023., u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini većinom umjerena naoblaka. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 28°C.

