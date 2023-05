Danas u BiH promjenjivo vrijeme

U jutarnjim satima i dio prijepodneva lokalni pljuskovi su mogući na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Poslijepodne i dio noći kiša i pljuskovi širom zemlje.

U Hercegovini, jugozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne očekuje se grmljavina. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 23 °C, piše Avaz.

