U BiH danas sunčano vrijeme, dnevna temperatura na jugu do 27 stepeni

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 5 stepeni, Bugojno 9, Ivan-sedlo i Zenica 11, Sarajevo i Široki Brijeg 12, Bihać i Drvar 13, Sanski Most 14, Gradačac i Tuzla 15, Livno i Stolac 16, Neum 17 i Mostar 19 stepeni.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas se u BiH očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne umjeren porast oblačnosti u Bosni i na krajnjem jugoistoku Hercegovine može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše FENA.

