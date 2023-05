Upozorenje na bujične poplave, evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša ili lokalni pljuskovi u većem dijelu naše zemlje. U ostatku dana padavine praćene grmljavinom, uglavnom, u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, a tokom noći u većini područja. Obilnije padavina na sjeveru, sjeverozapadu Hercegovine i u Krajini, što lokalno može usloviti i pojavu bujičnih poplava. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, a dnevna od 14 do 23°C.U ponedjeljak oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine u većem dijelu naše zemlje. Očekivana količina padavina u Hercegovini od 50 do 80, lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovin do 120, a u ostatku zemlje, uglavnom, između 20 i 40 l/m2. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 12 do 20°C.

U utorak prijepodne oblačno vrijeme s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Poslijepodne padavine uglavnom u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 14 do 24°C.

U srijedu oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 14 do 22°C,piše Slobodnabosna

