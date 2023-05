Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

U nedjelju oblačno vrijeme s kišom i lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Tokom dana u većem dijelu zemlje prestanak padavina. U večernjim satima jače padavina na sjeverozapadu Bosne, a u noći sa nedjelje na ponedjeljak i u ostatku zemlje. Poslijepodne u Hercegovini i na jugozapadu Bosne povremeno jaki udari jugoistočnog vjetra. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a dnevna od 14 do 23 stepena.

U ponedjeljak oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tokom dana padavine prestaju u Krajini. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjeveroistoku Bosne i djelimočno centralnim i jugoistočnim područjima naše zemjle. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a najviša dnevna do 20 stepena.

U utorak umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito. Tokom dana, nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Intenzivnije padavine očekuju se u južnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a najviša dnevna od 15 do 22 stepena

Facebook komentari