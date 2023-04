Objavljena prognoza za 1. maj: Evo kakvo nas vrijeme očekuje tokom praznika

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica -4; Sokolac 2; Bugojno, Široki Brijeg 4; Ivan Sedlo, Sarajevo, Tuzla, Zvornik 5; Banja Luka, Doboj, Livno, Sanski Most, Zenica 6; Bihać 7; Stolac 8; Trebinje 9; Gradačac 10; Mostar, Neum 12.

Tokom dana, prema prognozi FHMZ-a, preovladavat će sunčano vrijeme, uz postepeno naoblačenje tokom dana. U kasnim večernjim satima slaba kiša je moguća ponegdje na istoku i sjeveroistoku Bosne.

Već u subotu, osim na sjeveroistoku Bosne gdje je prognozirano sunčano uz promjenljivu oblačnost, biće pretežno oblačno. Poslije podne u većem dijelu BiH i na sjeveru Hercegovine očekuju se lokalni pljuskovi. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, a dnevna temperatura kretat će se od 14 do 22 °C.

Drugi dan vikenda u većem dijelu zemlje bit će pretežno oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Poslije podne djelimično razvedravanje, a dnevna temperatura bit će od 16 do 24 °C na jugu zemlje.

Za 1. maj je prognozirano umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Poslije podne u Hercegovini vjetar u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 °C.

I drugog dana praznika prognozirano je pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša je moguća u Hercegovini u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslije podne i tokom noći se očekuju pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 15 do 20, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 24 °C,piše Pressmedia

