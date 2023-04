Danas oblačno sa pljuskovima i grmljavinom

Poslije podne i tokom noći kiša i pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom se očekuju u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 12 do 18, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 22 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima se očekuja kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 18 stepeni.

Kiša i narednih dana

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 stepeni.

U srijedu jutro oblačno sa kišom u većem dijelu zemlje. Na vrhovima planina je moguć snijeg. U ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeverzapadni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 19 stepeni.

Biometeorološka prognoza je loša. Pogoršanje vremena i južno strujanje, loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate, stoga bi trebali umanjiti aktivnosti. Moguće su reakcije na promjenu u vidu reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, problema sa snom. Negativni uticaj promjene, većim dijelom dana biće izraženiji u Hercegovini i na zapadu Bosne, tokom noći proširit će se na cijelu zemlju,pišu Vijesti

