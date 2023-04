Danas oblačno, evo kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

Nešto manje oblačnosti i sunčanije se očekuje na jugu i jugozapadu. U večernjim satima, ponegdje u Bosni može pasti i malo kiše, a na planinama i malo snijega. Vjetar slab, veći dio dana, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -1, a najviša dnevna temeperatura oko 9 stepeni.

Vrijeme za vikend

U subotu u Bosni pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana lokalno sa slabom kišom, a na planinama može pasti i malo snijega. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slaba kiša je moguća u Hercegovini. Poslije podne i tokom noći kiša u većem dijelu naše zemlje. Na planinama se očekuje snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 8, a dnevna od 8 do 12, na jugu do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Nakon vedrijeg i hladnog jutra, kada je poželjno posvetiti pažnju odijevanju, postepeno će otopliti. Opšta slika će, uz više temperature zraka i duže sunčane intervale, biti ljepša na jugu i jugozapadu zemlje. U Bosni također stabilnije, pri tome uz naoblaku i slabije padavine u poslijepodnevnim satima, što bi moglo uzrokovati lošije raspoloženje kod meteoropata. Moguće su i reakcije na promjenu u vidu blaže glavobolje, nesanice, dekoncentracije, piše avaz.

