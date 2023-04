Meteorolog Bakir Krajinović otkrio kada se vraća proljeće

Veći dio Bosne i Hercegovine prekrio je bijeli prekrivač, a najavljen je i mraz koji bi mogao biti poguban za poljoprivredne usjeve. Analizu snježnih dana u aprilu tokom prethodnih godina kao i prognozu za ovaj mjesec, uradio je meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović, piše N1.

Gostojući u Novom danu, bosanskohercegovački meteorolog Bakir Krajinović kazao je da nije neuobičajeno da u mjesecu aprilu padne snijeg.

“Iako smo se nekako razmazili lijepim dugim sunčanim periodom u mjesecu martu, ipak i ovo je pravo proljetno vrijeme. Međutim, mi svi očekujemo sunce, cvijeće, behar i visoke temperature narednih 15-ak dana u Bosni, ali nećemo imati takve vremenske prilike. Bit će dosta nestabilno uz česte slabe padavine. Međutim, u Hercegovini će biti dosta sunca i temperatura iznad prosjeka, tako da ono pravo proljeće će biti zastupljeno ipak samo na jugu naše zemlje narednih desetak dana”, kaže Krajinović.

Naglasio je da snijeg u aprilu nije iznenađenje te da se i proteklih godina dešavalo da “zabijeli” u ovom mjesecu.

“Nas ne smije iznenaditi snijeg u mjesecu aprilu i ono što nas je naučilo u posljednjih 130 godina, otkad postoje naša mjerenja, jeste da svaki dan u aprilu možemo očekivati snijeg posljednje 62 godine. U Sarajevu samo na 27. april snijeg nije pao, tako da mjesec april ima dosta pojave snijega. Posljednje 2-3 godine imali smo snijeg u aprilu. Čak je 2021. godine pao dva centimetra u Mostaru. Nije ovo nikakvo iznenađenje niti niti ništa neuobičajeno za naše uslove. Čak je posljednji dan sa snijegom u Sarajevu 14. maj, tako da ovih par centimetara snijega početkom mjeseca aprila nije ništa neuobičajeno. To su sasvim regularne vremenske prilike za naše klimatske uslove i moramo uvijek biti spremni na aprilski snijeg. Nije džaba ona sevdalinka ‘snijeg pade na behar na voće’”, dodaje.

Kada su u pitanju temperature zraka, kaže da se one već od nadolazećeg vikenda vraćaju u neke normalne vrijednosti za ovo doba godine te ističe: “Danas i sutra, pa i u petak možemo očekivati minuse tokom jutra. Međutim ono što se mijenja jeste da snježnih padavina naši modeli narednih 15-ak dana ne prognoziraju. To što ćemo imati padavina bit će u vidu kiše. Snijeg svakako je moguć na planinama, ali samo na najvišim vrhovima naših planina, tako da u nižim nadmorskim visinama narednih 15-ak dana u Bosni povremena slaba kiša je izgledna. Blaga stabilizacija vremena očekuje se krajem ove sedmice – srijeda, četvrtak i petak bez nekih padavina. Ovaj stabilniji period krajem ove sedmice uz ove minuse, negativno će se odraziti na poljoprivredu upravo zbog ovih vrijednosti temperatura zraka i sve ovo što se desilo proteklih par dana usporilo je sve aktivnosti na otvorenom kada je u pitanju naša poljoprivreda, a nadam se da nije bilo puno fizičkog oštećena voćarskih kultura uslijed ovih snježnih padavina.”

Od 11. aprila se vraćamo u proljetnu varijantu

Uprkos padavinama na području Bosne, bh. građani od naredne sedmice mogu očekivati stabilnije vrijednosti temperature.

“Od 11. aprila se možemo vratiti na neku proljetnu varijantu kada je u pitanju odijevanje s obzirom na to da će vrijednosti jutarnjih temperatura biti od tri do pet stepeni u Bosni, u Hercegovini oko osam stepeni Celzijusa. One maksimalne dnevne u Bosni poslije 11. aprila očekuju se oko 17 stepeni Celzijusa, u Hercegovini će već to biti 20 stepeni. Iako je nestabilno i promjenjivo oblačno uz povremene padavine, ipak se ove vrijednosti temperatura zraka vraćaju u granice uobičajenih. Sredinom iduće sedmice očekujemo i nešto pojačan vjetar južnog pravca, pa će on dodatno poboljšavati osjet temperature zraka i sve nekako ide u tom smjeru vraćanja temperatura u proljetne. Međutim, kiša će i dalje biti ono što će kvariti ugođaj proljetnog vremena, ali klimatološki gledano više je oblačnih dana u mjesecu aprilu nego vedrih i više je kišnih dana nego onih bez padavina, tako da ništa neuobičajeno. Ipak ćemo se morati pomiriti s onim što nam nudi naša klima i čekati onaj dugi stabilni period, mada smo se razmazili u mjesecu martu. Imali smo deset dana bez kiše uz temperature natprosječno visoke i dosta dosta sunca”, kaže Krajinović.

Napominje da se trend temperatura zraka nastavlja iz sezona koje su iza nas, a to je trend natprosječno visokih temperatura kako mjesecu, tako i po sezonama.

“Dva do tri stepena očekujemo više vrijednosti temperatura zraka tokom ovog proljeća, a najtopliji proljetni mjesec očekujemo da će biti maj sa pozitivnim anomalijama temperatura višim čak i od tri stepena. Dakle, možemo očekivati vrijednosti temperatura zraka iznad prosjeka”, ističe meteorolog.

Krajinović se osvrnuo i na aktualne klimatske promjene kazavši da je trenutno na snazi porast temperature zraka koji dodatno pojačava energetsku vrijednost u atmosferi.

“Kada se to desi, onda imamo raznih ekstremnih situacija i ono što se dešava u BiH iz godine u godinu jeste da imamo česte i intenzivne ekstreme”, kaže Krajinović te dodaje: “Nažalost, mi smo mala zemlja sa emisijom stakleničkih gasova koja se mjeri u decimalnim vrijednostima kada je globalni nivo u pitanju. Međutim, imamo mi svoju ulogu u sprječavanju i suzbijanju klimatskih promjena i morat ćemo malo brže da se prebacimo na obnovljive izvore energije s obzirom na to da smo po glavi stanovnika jedna od vodećih zemalja u svijetu kada je u pitanju emisija stakleničkih gasova i to je naš negativni trend kojim ćemo se morati pozabaviti.”, piše N1.

