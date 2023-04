Znate li da zbog kašnjenja ili otkazivanja leta možete dobiti i do 600 eura odštete

Ukoliko često putujete, sigurno ste barem jednom doživjeli da vam je let otkazan ili kasni iz nekih određenih razloga.

Kao i u drugim vidovima transporta pa tako i u zračnom, svaki putnik ima svoja prava koja su određena pravilnicima i zakonom. U ovom slučaju riječ je o Zakonu o obveznim odnosima u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, 51/15).

Ovim Zakonom su preuzete odredbe Konvencije za ujednačavanje određenih pravila za međunarodni prijevoz putem zraka tzv. Montrealska konvencija iz 1999. godine, Uredbe (EZ) 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova i Uredbe (EZ) 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pravima osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretlјivosti.

Iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA) su za Akta.ba kazali da su u posljednje tri godine zaprimili 52 žalbe putnika koje su se najčešće odnosile na otkazane letove.

U slučaju povrede prava putnika za koje putniku pripada pravo na odštetu, putnik se, u skladu sa članom 40. Zakona o obligacionim odnosima u civilnom vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 51/15), svojom žalbom može obratiti BHDCA kao nadležnom organu za postupanje po pitanju žalbi putnika koji se prevoze vazduhom, a čija su prava ugrožena, na osnovu ovog zakona.

“Nakon prijema žalbe putnika, Direkcija analizira predmetnu žalbu, te ukoliko je ista osnovana, traži od operatora ili njegovog odgovornog lica da postupi u skladu sa žalbom putnika. Ukoliko operator ili njegovo odgovorno lice, u BHDCA dostavi odgovor na žalbu kojim se žalba pobija, preispituje odgovor na žalbu. Ukoliko postoji osnov iz žalbenih navoda, BHDCA insistira da operator postupi po žalbi, ako vazdušni operator usvoji zahtjev Direkcija u pogledu zaštite prava nekog putnika, isti potom zahtijeva od Direkcije dostavljanje određenih bankovnih podataka putnika. BHDCA, nakon što zaprimi neophodne podatke od putnika, iste dostavlja avio-kompaniji, kako bi se mogla izvršiti uplata novčanih sredstava na koja putnik ostvaruje pravo s obzirom na okolnosti slučaja. Putnik, po izvršenoj uplati, obavještava o tome Direkciju, kako bi se predmet mogao zatvoriti i arhivirati”, kazali su iz Direkcije.

Ukoliko operator ne postupi po žalbi i nakon insistiranja BHDCA, upućuje podnosioca žalbe da pokrene postupak pred nadležnim sudom, s obzirom da se radi o privatno – pravnom odnosu, jer karta je ugovor iz obligacionog odnosa.

ODŠTETE OD 250 DO 600 EURA

Svaki putnik koji putuje sа zračne luke u Bosni i Hercegovini na zračne luke ECAA područja i obratno, te svaki putnik koji putuje sa zračne luke u Bosni i Hercegovini na zračne luke u trećim zemlјama i obratno, može uložiti žalbu Direkciji za civilno zrakoplovstvo BiH zbog kršenja njegovih prava po ovom zakonu.

Iz Direkcije su za Akta.ba kazali da, nakon što zaprime žalbu putnika, postupak po predmetnoj žalbi od njenog zaprimanja do usvajanja/neusvajanja iste od strane avio-kompanije i refundacije novčanih sredstava na koja putnik ostvaruje pravo, ako žalba bude usvojena, traje u periodu od 3 do 6 mjeseci.

Prema Uredbi o kompenzaciji leta (EZ br. 261/2004) putnik ima pravo na odštetu od 250 do 600 eura u slučaju otkazivanja leta ili dugog kašnjenja (3+ sata) leta. Međutim aviokompanije često skrivaju ovu mogućnost, pa se osnivaju kompanije koje putnicima pomažu da ostvare svoja prava.

Zakonskom odredbom svaki putnik pored otkazanog leta (član 30.) ili dužeg kašnjenja (član 23. i 31.) ima pravo na odštetu i u slučaju oštećenog prtlјaga (član 21.), skraćenog ukrcaja (član 29.), premještaja u niži razred (član 35.) ali i prilikom povrede prava putnika tačnije lica sa invaliditetom ili lica smanjene pokretlјivosti (član 63.).

Putnici – lica s invaliditetom i lica sa smanjenom pokretlјivošću pored prava na odštetu imaju i pravo na pomoć na zračnim lukama (član 58) i pravo na pomoć zračnih operatora (član 61).

Kada je riječ o pravima putnika u zračnom prometu u EU-u ona se primjenjuju ako je vaš let unutar EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a ili izvan EU-a, ako vaš let stiže u EU iz zemlje izvan EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a zatim ako vaš let kreće iz EU-a prema zemlji izvan EU-a i obavlja ga zračni prijevoznik iz EU-a ili izvan EU-a ali i ako niste već dobili povlastice (naknadu, preusmjeravanje, pomoć zračnog prijevoznika) za probleme povezane s letom na tom putovanju na temelju relevantnog zakona zemlje izvan EU-a.

Napominjemo da se odlazni i povratni let uvijek smatraju dvama odvojenim letovima, čak i ako su rezervirani u okviru iste rezervacije.

U nekim slučajevima zračni prijevoznik koji obavlja let nije onaj kod kojeg ste kupili kartu. U slučaju bilo kakvih poteškoća odgovornim se može smatrati samo zračni prijevoznik koji obavlja let. Ako zračni prijevoznik zakupi zrakoplov drugog zračnog prijevoznika s posadom, zračni prijevoznik koji je zakupio zrakoplov ima operativnu odgovornost za taj let te se u skladu s pravilima EU-a (konkretno Uredbom 261/2004) smatra stvarnim prijevoznikom.



Zakonom o obligacionim odnosima u civilnom vazduhoplovstvu Bosne i Hercegovine preuzete su odredbe:

– Konvencije za ujednačavanje određenih pravila za međunarodni prevoz putem vazduha (tzv. Montrealska konvencija iz 1999. godine),

– Uredbe (EZ) 261/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova,

– Uredbe 889/2002 Evropskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2027/97 o odgovornosti vazdušnih prevoznika u slučaju nesreće, Uredbe (EZ) br. 785/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za vazdušne prevoznike i operatore vazduhoplova u vezi s osiguranjem i

– Uredbe (EZ) 1107/2006 Evropskog parlamenta i Vijeća o pravima osoba sa invaliditetom i osoba smanjene pokretlјivosti, piše Akta.

