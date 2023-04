JOŠ UVIJEK NIŠTA OD PROLJEĆA: BIH ZAHVATILA HLADNA FRONTA, EVO KAD STIŽE TOPLIJE VRIJEME

Zbog velike razlike u pritisku zraka, anticiklone na sjeveru i ciklone na jugu, očekuje se pojačan do olujni vjetar, sjeverac u Bosni i bura u Hercegovini, piše Hayat.

Narednih 15 dana u Bosni se očekuje pretežno oblačno, vjetrovito, i nestabilno vrijeme uz slabe i povremene padavine. Većinom se prognozira kiša, dok se u utorak i srijedu očekuje slab snijeg i u nižim predjelima Bosne.

U Hercegovini se prognozira stabilnije vrijeme bez padavina te umjereno oblačno i vjetrovito sa jakom do olujnom burom samo tokom ponedjeljka i utorka.

Od 13. aprila, u Bosni i Hercegovini, izgledna je stabilizacija i toplije vrijeme.

Usljed prodora hladne zračne mase sa sjevera evropskog kontinenta, od 3. do 12. aprila, vrijednosti temperatura zraka očekuju se ispod prosjeka. Tokom jutra, na planinama i visoravnima jugozapadne, centralne i istočne Bosne, prognozirane temperature zraka kretat će se od minus šest do minus dva stepena Celzijusa, na sjeveru i zapadu Bosne od minus dva do tri stepena, dok će u Hercegovini biti od nula do pet stepeni. Maksimalne dnevne temperature zraka, u istom periodu, u Bosni se očekuju od tri do osam, na jugu do 12.

Toplije vrijeme prognozira se od 13. aprila. Minimalne temperature zraka kretaće se od četiri do devet u Bosni, na jugu zemlje do 12, a najviše dnevne u Bosnu između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje od 15 do 20.

