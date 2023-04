U BIH oblačno, sa pljuskovima i grmljavinom

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica -3; Sokolac -2; Ivan Sedlo, Livno i Srebrenica 2; Sanski Most 3; Bihać, Sarajevo, Tuzla i Zenica 4; Banja Luka 5; Doboj i Široki Brijeg 6; Bijeljina 7; Gradačac 8; Mostar i Trebinje 10; Neum 12°C.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

U Sarajevu sunčanije prije podne. U drugom dijelu dana pretežno oblačno, povremeno može padati kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

U ponedjeljak 03.04.2023., u većem dijelu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovini prijepodne sa sunčanim razdobljima. U Bosni u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. U večernjim satima ili u noći sa ponedjeljka na utorak snijeg iili susnježica su mogući i u nižim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 16 °C.

U utorak 04.04.2023., oblačno vrijeme sa snijegom ili susnježicom u Bosni. Na sjeveru Bosne se očekuje prelazak snijega ili susnježice u kišu. Vjetar u Hercegovini i na jugozapadu Bosne slab do umjeren, a u ostatku zemlje slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 7 do 13 °C.

U srijedu 05.04.2023., pretežno oblačno vrijeme. U Bosni u nizinama, povremeno, sa slabom kišom ili susnježicom, a u višim područjima sa slabim snijegom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 14°C, pišu Vijesti.ba.

