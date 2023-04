SA’Š VIĐAT’ CIRKUZA: SLADIĆ VRLO KRATKO I JASNO NAGOVIJESTIO KAKVO NAS VRIJEME ČEKA: ŠTO BI KRAJIŠNICI REKLI…

Tako je putem Facebooka napisao:

Što bi Krajišnici to lijepo rekli:

‘Sa’š viđat’ cirkuza…’ E, bezbeli u najkraćem vremenska prognoza za iduću sedmicu.

A onda su uslijedili brojni komentari:

Znači ne mijenjamo gume do juna, Kiša, snijeg, mraz do -5 u nižim predjelima. 4-5 dana mraz. Ode behar, ode sve, Žigovi počeli, stare rane se javljaju, prognoza potvrđena…

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 18 °C.

U ponedjeljak se tako u većem dijelu zemlje očekuje pretežno oblačno vrijeme. Na jugu Hercegovini prijepodne sa sunčanim razdobljima. U Bosni u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima i na planinama snijeg. U večernjim satima ili u noći sa ponedjeljka na utorak snijeg iili susnježica su mogući i u nižim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 10, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 16 °C. prenosi hayat

