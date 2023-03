Dodik: Šta nam Njemačka drži predavanja, oni imaju krivično djelo ‘sramoćenje’

Na pitanje novinara, kako komentariše da je Manuel Saracino, specijalni predstavnik Njemačke za zapadni Balkan kazao da se Njemačka zalaže da se približi modelu “jedan čovjek – jedna glas”, Dodik je odgovorio da je to antiustavno.

“Oni su navijački raspoloženi prema muslimanima (op.a. misleći na Bošnjake) i podržavaju tu vrstu priče. Ti projekti koji oni imaju ovdje se ne mogu primijeniti, pogotovo ‘jedan čovjek-jedan glas’. To je antiustavno. To je palo, i on će to stavljati opet na dnevni red”, rekao je Dodik.

Kazao je i da je Saracino govorio i oko Zakona o kleveti.

“U Njemačkoj je kleveta krivično djelo, a on nam drži predavanja kako nešto ne treba. Ovdje nije riječ o kleveti, nego govoriti istinu. Govoriti istinu je vrhunska stvar i nemoguće je da nekoliko onih koji su poznati po tome su zagađivali javni prostor u prošlosti. Ne samo da Njemačka ima krivično djelo klevete, nego ima krivično djelo sramoćenje, za što je predviđen zatvor. I on nam sad drži predavanja. Njemačka se petlja inače ovdje”, naveo je Dodik.

Osvrnuo se na slučaj Nikole Morače, novinar EuroBlica i Srpskainfo.com.

“Ona priča o novinaru što mu je oduzet telefon (op. a. Nikola Morača), radilo se o silovanju u Banjaluci, maloljetno lice. Bilo je poznato to ime policiji, da bi se zaštitio integritet, naravno da je čuvano to. I djevojka kad je vidjela da se njeno ime provlači pokušala je samoubistvo i sad je važniji telefon njegov, nego ta činjenica da je dijete pokušalo samoubistvo jer je on oklevetao tu priču. Ja poštujem javnost, ali postoje neke normalne stvari. Provodi se istraga i sve će se znati. Nismo mi ti koji sudimo”, rekao je Dodik.

Inače, Dodik se danas u Istočnom Sarajevu sastao sa Ljubišom Čosićem, gdje je između ostalog kazao da taj grad ima perspektivu, te da će se radit na tunelu koji bi povezao Lukavicu i Pale. prneosi n1

