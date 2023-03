Kad mogu svi, zašto ne bi i frizeri? Muško šišanje do 18, a pramenovi 110 KM!

Farbanje samo izrasta košta od 40 do 55 KM, a cijele dužine od od 45 do 70 KM. Pramenovi su od 65 do 110 KM, a lokne na peglu od 12 do 18 KM.

Žana Arsić, predsjednica Zanatsko-preduzetničke komore regije Banja Luka tvrdi da su frizeri bili primorani na povećanje cijena usluga.

Poskupjela je struja, potrošni materijal je skuplji za 25 posto, kirije su povećane. Plate smo povećali za više od 60 posto u proteklom periodu, pa je tako prosječna plata frizera od 1.000 do 1.200 KM. Sve je otišlo gore – navodi Arsić.

Kaže da je samo minimalac sa toplim obrokom oko 950 KM.

Ona napominje da je prošle sedmice u Laktašima održana Međunarodna konferencija preduzetništva i zanatstva na kojoj je od nadležnih zatraženo da se poveća prag za PDV sistem sa 50.000 na 100.000 KM godišnje.

Ovim trendom rasta cijena mi kao mali preduzetnici ćemo vrlo brzo ući u sistem PDV zbog čega se gubi smisao malih privrednika – dodala je Arsić za Srpskainfo.

U ovom bh. entitetu posluje oko 25.000 zanatsko-preduzetničkih firmi u kojima je zaposleno oko 50.000 radnika.

Zanatsko-preduzetnička komora regije Banja Luka okuplja oko 11.000 samostalnih preduzetnika u 14 opština te regije.

