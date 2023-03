Narednih dana u BiH oblačno sa kišom, u subotu se očekuje i snijeg

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini, na zapadu i sjeveru Bosne.

Zabilježene temperature zraka u sedam sati su: Bjelašnica minus tri stepena, Sokolac jedan, Ivan Sedlo i Zenica tri, Bugojno i Livno pet, Drvar, Prijedor, Sarajevo, Široki Brijeg i Tuzla šest, Bihać, Stolac i Trebinje sedam, Mostar i Sanski Most osam, Gradačac devet, Banja Luka i Neum deset.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša u Hercegovini, zapadnim i lokalno sjevernim područjima Bosne. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Dnevna temperatura biće od 11 do 17 stepeni.

U četvrtak se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju u većem dijelu naše zemlje. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od sedam do 14, dnevna od 11 do 17 stepeni.

U petak se u Bosni i Hercegovini očekuje oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U Hercegovini je moguća i grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od četiri do 10, na jugu do 12, dnevna od 10 do 16, u sjevernim područjima Bosne do 19 stepeni.

Pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom očekuje se u subotu u BiH.

Padavine uglavnom poslije podne i tokom noći. Vjetar slab promjenljivog smjera. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni. U ostatku zemlje vjetar jugozapadnu, u postepenom skretanju na sjeverni tokom dana. Jutarnja temperatura zraka od četiri do 10, na jugu do 12, dnevna od sedam do 13, na jugu do 16 stepeni.

U nedjelju, jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima slaba kiša je moguća u Hercegovini. Vjetar slab, uglavnom, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od minus tri do tri, na jugu do šest, dnevna od šest do 12, na jugu do 16 stepeni, pišu Vijesti.ba.

