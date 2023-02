ROLF I ANGELA NAIŠLI NA OGLAS PA DOSELILI U BIH IZ NJEMAČKE: “Dovela nas je sudbina, ovo je raj”

Eno ga, otišao Ante raditi u Njemačku. Jesi li čuo da je Ivan otišao raditi u Njemačku i odveo sa sobom ženu i djecu – to su priče koje se gotovo svakodnevno čuju posljednjih nekoliko godina i one su postale uobičajene.

Međutim, vijest da se neko vratio iz inostranstva kući, izaziva veliko čuđenje. Još veće iznenađenje je da je Nijemac došao živjeti s porodicom u BiH. Upravo takav slučaj dogodio se u ljubuškom selu Vojnići.

U to selo, krajem ljeta došao je živjeti Nijemac Rolf Klinger, a s njim i žena Angelu, kćerka Johana Elisabet i sin Melvin Georg. Najstariji sin je ostao u Njemačkoj i nastavio voditi očev posao.

Angela je rodom iz Zenice, ali s Vojnićima nema nikakve veze i nikada prije doseljenja u to mjesto nije čula za njega, piše Radio Ljubuški. Angela je 1985. godine kao djevojka “trbuhom za kruhom” otišla raditi u Njemačku.

Tu je na poslu upoznala Rolfa i udala se za njega. Rolf je radio kao krovopokrivač u kompaniji koja je u njegovom vlasništvu.

Povremeno su kao porodica dolazili u Bosnu i Hercegovinu, više u Hercegovinu kod Angeline bake koja je živjela u Prenju, a kod bake su se doselili i Angelini roditelji iz Zenice.

Rolf se u Hercegovinu zaljubio na “prvi pogled”. Oduševili su ga mir, tišina, širina i toplota. Porodica je finansijski osigurana i željela je ostatak života provesti na nekom mjestu koje im se doista dopada.

A svima im se dopala Hercegovina. Prije nekih godinu dana krenuli su u internet potragu za nekom kućom ili imanjem u Hercegovini. I naišli su na oglas da se u mjestu Vojnići prodaje stara kuća s okolnim zemljištem.

Zainteresovali su se za oglas, stupili u kontakt s vlasnicima, postigli dogovor, kupili kuću i krajem ljeta se doselili živjeti u Vojniće. Nije im bilo važno što za Vojniće nikad prije nisu čuli, bilo im je važno da imaju, kako kaži, svoj mir, tišinu, širinu i toplotu. I prema njihovim riječima zaista su to i našli.

Supruga je oduševio ovaj kraj i on kaže da je ovo za njega raj. U Vojniće nas je dovela sudbina jer nikad prije nismo čuli za to mjesto. Kuća koju smo kupili bila je prazna, bila je stara ruševina. Supruga su oduševili stari hercegovački debeli zidovi kuće, iako je 35 godina u građevinskom poslu u Njemačkoj kaže da to nikada nije vidio. Kaže da je to nešto specifično, da je to posebna gradnja u koju treba ulagati i koju treba obnavljati i mi to upravo radimo – kaže Angela za Radio Ljubuški.

Angelu su upitali jesu li naišli na neke probleme prilikom vađenja potrebnih administrativnih dokumenata ili prilikom posjeta određenim javnim i drugim ustanovama zbog ostalih potreba koje su imali, te jesu li se susreli s korupcijom o kojoj se uveliko priča.

Ni jednom od kada smo se doselili nismo naišli ni na najmanju neugodnost. Gdje smo god došli naišli smo na ljubaznost s druge strane. Zaista smo svagdje naišli na razumijevanje, i svagdje nam se izišlo u susret – kaže Angela.

