Cvijanović otkrila šta će raditi na 1. mart – Dan nezavisnosti BiH

“Smatram da je to sjeme razdora, a ne sjeme koje bi moglo da nas nekada sjedini i objedini u našem svakodnevnom i u političkom životu. Taj datum ne proslavljamo niti obilježavamo u Republici Srpskoj upravo iz tih razloga i zato što taj dan nosi samo ružne uspomene i slike”, rekla je Cvijanović novinarima u Istočnom Sarajevu.

#social-embed_0

Prema njenim riječima, za neke zvaničnike u Federaciji BiH taj dan će vjerovatno biti neradni, a ona će 1. marta raditi i u to vrijeme boraviti u službenoj posjeti Azerbejdžanu.

“Za mene to ne može biti neradni dan. To je za mene radni dan, pa i da nisam u Azerbejdžanu gledala bih na taj dan kao na običan, a ne nekakav praznik koji treba obilježavati. Mnogo puta smo do sada rekli da BiH nema svoj zakon o praznicima”, poručila je predsjedavajuća državnog predsjedništva. prenose n1

Facebook komentari