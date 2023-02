Narednih dana pretežno sunčano vrijeme

U Bosni prije podne, po kotlinama i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U četvrtak 16. februara bit će sunčano. Veći dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 7 do 13, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U petak 17. februara bit će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a dnevna od 8 do 13, na jugu zemlje do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Fena.

