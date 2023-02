“Pitam ženu šta se dešava, ona mi kaže da se udaje” – Edina i njihovo sedmoro djece supruga ostavila zbog ljubavi sa Fejsbuka

Iz sela Zlokići kod Travnika, stiže dirljiva priča. Adilović Edin ostao je sam sa svojom djecom, nakon što ga je žena iznenada ostavila. Edin ima sedmoro djece, troje su stariji i žive daleko, te on u kući živi sa četiri maloljetne kćerke. Kaže da ne bi nikada pomislio da će ga zadesiti ova situacija, jer je po njegovim riječima sve bilo kako treba, piše Press.

– I meni je bilo prvih 15 dana nezgodno i ružno, naš narod je svašta pričao. Nađe se čovjek u neobranom grožđu. Bila je Štraparijada, mene je čovjek na druženju pitao da li sam normalan, šta je sa mnom. Pričalo se da mi se žena udaje… Šta da kažem, razbije se nešto o glavu, poklopi te za šta nisi kriv… Ja došao kući, pitam nju šta se dešava, kaže ona meni da se udaje i da je to završena priča, da na sve ličim, samo na čovjeka ne ličim – objašnjava Edin trenutak kad je shvatio da će ga supruga zaista i ostaviti.

Kćerke, koje su veliki ljubitelji konja i jahanja, ostale su uz oca, svjesne da potez koji je majka napravila nije smio da se desi.

– Babo ovo nije zaslužio, to sam rekla i na sudu. Sad još samo da ga oženimo. Za par godina sam će ostati. Šta će onda? – priča Eldina koja je na sudu stala na očevu stranu.

Edin je ipak, uprkos svemu ostao vedrog duha, kao i njegove kćerke i majka. Kaže da je bez obzira na sve sretan čovek, jer pored sebe ima najveće blago, svoju djecu i svoj krov nad glavom.

– Samohrani sam babo, žena me ostavila i to je to. Ona je sama pala i sama se ubila. Nema vraćanja nazad – dodaje Edin u videu.

