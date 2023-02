Dan Sjećanja na Žrtve Holokausta u bosanskohercegovačkom Centru Derby

“Obični ljudi su učestvovali u pucnjavi. Obični ljudi su bili svjedoci. Nažalost, većina običnih ljudi je ćutala. I obični ljudi snose odgovornost. Srećom, bilo je i običnih muškaraca i žena koji su bili spremni da se suprotstave mržnji. Obični muškarci i žene koji su često pokazivali izuzetnu hrabrost. Holokaust i genocidi koji su uslijedili pokazuju da obični ljudi imaju izbora. Na svima nama je da osiguramo da izbori koje donosimo danas i sutra obezbijede svijet bez genocida.” – The Rt Hon Lord Eric Pickles, United Kingdom Special Envoy for post-Holocaust issues, and Co-Chair, UK Holocaust Memorial Foundation.

Ovom prilikom smo ugostili Lord Lieutenant, Dean of Derby, Njegovu Ekselenciju ambasadora Bosne i Hercegovine u Ujedinjenom Kraljevstvu Vanju Filipović i MP Amandu Solloway. Ostatak dana je propraćen gledanjem kratkog videa pod nazivom “Sarajevo Safari”, zatim je Ruth recitovala pjesmicu posvećenu Havi Tatarević, te je uslijedilo polaganje cvijeća na spomenik. Na kraju smo obezbijedili i lagana osvježenja za naše goste.

Ovom prilikom se zahvaljujemo svima koji su se potrudili da svojim prisustvom uveličaju ovaj dan.

