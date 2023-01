Meteorolozi objavili kada nam dolazi sunčanije vrijeme

Temperature zraka u 07:00 sati: Bjelašnica -7 stepeni; Livno -5; Ivan Sedlo -3; Sokolac -2; Bihać, Bugojno, Drvar, Gradačac, Sarajevo i Tuzla 0; Banja Luka, Prijedor, Sanski Most, Široki Brijeg i Zenica 1; Stolac 5; Trebinje 6; Mostar 7 i Neum 8 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas oblačno. U Bosni lokalno sa slabim snijegom ili susnježicom. Više padavina tokom noći na petak. Na jugu zemlje povremeno može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 4, na jugu od 6 do 11 stepeni.

U Sarajevu oblačno. Povremeno može padati slab snijeg. Najviša dnevna temperatura oko 1 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

U petak, 27.januara bit će oblačno vrijeme većinom sa snijegom. Na jugu slaba kiša u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0, na jugu zemlje od 2 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.

Kako je najavljeno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u subotu, 28.januara, u Bosni oblačno sa slabim snijegom. U Hercegovini oblačno prijepodne. U poslijepodnevnim satima u većem dijelu Hercegovine razvedravanje. Oblačno će se zadržati na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i -1, na jugu zemlje od 2 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni.

U nedjelju, 29.januara, oblačno u Bosni i sjeveru Hercegovine. U Bosni prijepodne lokalno će padati slab snijeg. U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -6 i -1, na jugu do 4 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 2, na jugu od 5 do 8 stepeni.

U ponedjeljak, 30.januara, prema prognozi, bit će sunčanije vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -3, na jugu do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3, na jugu od 5 do 8 stepeni, piše Fena.

