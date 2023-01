Duhovni lideri imaju vitalnu ulogu u očuvanju multireligijske raznolikosti bh. društva

– Duhovni lideri imalu vitalnu ulogu u očuvanju multireligijske raznolikosti bh. društva. Spreman sam podržati svaku inicijativu koja pomaže ovoj plemenitoj misiji – rekao je visoki predstavnik, objavljeno je na Twitter profilu OHR-a.

High Representative Christian Schmidt met today with Francis Assisi Chullikatt, Apostolic Nuncio to #BiH. "Spiritual leaders have a vital role in preserving BiH society's multireligious diversity. I am ready to support any initiative which helps this noble mission," said the HR. pic.twitter.com/b3E9vcl7ir

