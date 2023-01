Dom naroda Federacije BiH dobio novo rukovodstvo iz HDZ-a, SDP-a i NiP-a

Za predsjedavajućeg Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine je izabran HDZ-ov Tomislav Martinović, koji je bio i jedini kandidat. Za njega je glasalo 67 delegata, dva su bila suzdržana, pet glasova je bilo protiv.

Za potpredsjedavajućeg iz reda Srba izabran je Slađan Ilić iz SDP-a, koji je bio i jedini kandidat. Za njega je glasalo 65 delegata, troje je bilo suzdržanih, a sedam je bilo protiv.

Kandidati iz reda Bošnjaka za potpredsjedavajućeg su bili Aida Obuća iz SDA, a Nezim Alagić je predložio Izan Hajdarevića, člana Naroda i pravde.

Za potpredsjedavajućeg izabran je Izan Hajdarević sa 50 glasova, protiv je 15 bilo delegata, a 11 suzdržanih. Kandidatkinja Aida Obuća je dobila podršku 24 delegata, 11 je bilo protiv, a suzdržano je bilo 40 delegata. Na pojedinačnom izjašnjavanju Obuću je podržalo 25 delegata, protiv je bio jedan, a 53 delegati su bili suzdržani.

Haris Zahiragić (SDA), se pozvao na to da je Klub Bošnjaka većinski izabrao Aidu Obuću za kandidata, te pozvao ostale, posebno HDZ da poštuju legitimno predstavljanje i glasaju za Obuću.

Nezim Alagić je reagovao na to protupitanjem da li to smatraju da je Hajdarević nelegitiman Bošnjak i pozvao većinu da podrži kandidata kojeg je on predložio.

“Iznenađujuće je da se to ne radi u klubu Hrvata i klubu Srba, koji će se ovdje kako vidim podržati. Šta radimo, radimo da zanemarujemo Klub Bošnjaka i većinu u Klubu Bošnjaka i po prvi put dešava se ovakva situacija”, kazala je Obuća.

Nakon toga je usijedila duga rasprava u kojoj se raspravljalo o legitimnosti, nelegitimnosti, ko je na koji način izabran u Dom naroda, da li je bilo presedana.

Dom naroda Federacije po BiH zbog izmjena Ustava FBiH koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt po prvi put ima 80 delegata i to po 23 iz reda konstitutivnih naroda i 11 iz reda Ostalih. prenosi klix

