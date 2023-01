Sutra umjereno do pretežno oblačno, prije podne magla

Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u zapadnim područjima na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između -4 i 2, na jugu zemlje do 5, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stupnjeva Celzija.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevna oko 7 stupnjeva.

Danas je u Bosni i Herceogovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje u centralnim i istočnim područjima registrovana je i slaba kiša, a na planinama i slab snijeg.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -6 stupnjeva, Ivan Sedlo 0, Sokolac 2, Sarajevo 3, Tuzla 6, Bijeljina, Livno i Zenica 8, Gradačac 9, Bihać i Doboj 10, Prijedor i Sanski Most 11, Banja Luka i Široki Brijeg 12, Mostar 13 te Neum i Trebinje 14 stupnjeva, navodi Federalni hidrometeorološki zavod BiH. prneosi “N1“.

