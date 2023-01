U Hercegovini će preovladavati malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu zemlje do 6, a najviša dnevna temperatura između 2 i 8, na jugu zemlje do 11 stupnjeva.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko -2, a najviša dnevna oko 3 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše Fena.

