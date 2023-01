Muriz Memić: Neka mi Branko Perić objasni šta mu znači “da budem uporan”

Muriz Memić, otac stradalog Dženana, upitao je sudiju Branka Perića, koji je prvostepeno oslobodio krivice vezano za ovaj slučaj optužene Alisu Ramić, Zijada Mutapa, Josipa Barića, Hasana Dupovca i Muamera Ožegovića, da mu objasni šta znači izjava da “treba biti uporan”,piše Avaz.

On je na BHRT-u kazao da očekuje da se ukine prvostepena presuda.

– Sedam godina se borim, nastavit ću se i dalje boriti, presuda je skandalozna, ali nije ni čudo jer je ova država truhla, sistem je natruhao, a Branko Perić je dio sistema. On je pročitao onu presudu, ja ne znam da li je napisao. Sve je sporno po meni, a ne po sudu, jer tamo kažu da je sve rađeno po zakonu. Branko Perić ne znam jel slušao ročište, jel slušao svjedoke šta su govorili oko skidanja snimaka – kazao je Memić.

Oslobođeni po svim tačkama optužnice

On je ukazao i da je sudija kritikovao tužioce za podizanje optužnice.

– Na ovaj način ih osloboditi po svim tačkama optužnice i reći da nije dobra optužnica, vidite s čim se borimo. Snimke koje je Hasan skidao je skrivao, to je za Perića normalno valjda – rekao Memić.

“Ja sam pokazao da je uporan”

Osvrnuo se na izjavu Branka Perića da bude uporan.

– Ja od 24. novembra razmišljam šta mu to znači, oslobodio je pomagače ubica i onda meni kaže budi uporan. Ja sam za svih ovih sedam godina pokazao koliko sam uporan i kažem da ću i dalje biti, ali volio bih da objasni šta to znači. Imao je dokaze, neka mi sada objasni. Ifet mi je rekao da se nikad u sudskoj praksi nikad nije desilo da se nakon presude sudija obrati, da li je to grižnja savjesti jer mu je neko naredio ili nešto drugo, ali mi je rekao da je grižnja savjesti. Ja mislim da je to grižnja savjesti, da je to proradilo u meni. Što me najviše zabolilo rekao je i da je Alisa Mutap oštećena – dodao je Memić.

