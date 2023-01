U Hercegovini i zapadnoj Bosni oblačno, u ostatku zemlje pretežno sunčano

U ostatku zemlje sunčano uz postepeno naoblačenje. Poslijepodne i tokom noći slaba kiša je moguća u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na sjeverozapadu Bosne do 9, a dnevna od 8 do 14, na sjeverozapadu Bosne do 17 stepeni.

U Sarajevu jutro pretežno sunčano sa maglom u nižim dijelovima grada. Tokom dana postepeno naoblačenje. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, piše Fena.

