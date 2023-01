Šta su prednosti hrvatskog Schengena za BiH

To su neke cijene koje smo zabilježili ovih dana u susjednoj Hrvatskoj gdje je od 1. siječnja uveden euro kao službena valuta, a cijene su, prema riječima kupaca, veće i za 20 posto.

Mogući problemi

Također, u priču se uključila i inspekcija, međutim, izgleda da to neće puno pomoći normalizaciji stanja. Zanimljiva je stvar i da je šišanje, koje je donedavno bilo 40 kuna u Hrvatskoj ili 10 KM, ako preračunamo u marke, sada 10 eura (gotovo 20 KM). Mnogi se slažu da bi euro mogao donijeti nove probleme ako ne dođe do većeg rasta plaća i mirovina u Hrvatskoj. Što to znači za nas u BiH? Pa, budući da nam je euro praktički u susjedstvu, to će itekako utjecati i na nas, a ovo je ponovno prilika da se vratimo u priču o trgovinskoj oazi, kako se nekad govorilo za pogranične dijelove zemlje gdje se dolazilo kupovati iz Hrvatske, Slovenije… Što se tiče samih promjena, Hrvatska je od 1. siječnja ušla i u Schengen, ali se u tom slučaju ništa nije promijenilo.

I dalje je potpuna zabrana mesa i mliječnih proizvoda, a može se unijeti ograničena količina voća, povrća, jaja, meda, ribe i ribljih proizvoda. – Putnici iz trećih zemalja u svojoj osobnoj prtljazi mogu u Hrvatsku unijeti robu uz oslobođenje od uvoznih davanja, bez potrebe izričitog prijavljivanja carinskom službeniku, u vrijednosti od 300 eura u cestovnom i željezničkom prometu te 430 eura u zračnom i pomorskom prometu. U Hrvatsku se može legalno unijeti 40 cigareta, 20 cigarilosa, 50 grama duhana, 10 mililitara e-tekućine, četiri litre vina, 16 litara piva, 10 litara goriva u prenosivom spremniku te dvije litre alkoholnog pića – navodi se u uputama koje je objavila Slobodna. – Carinski nadzor u robnom i putničkom prometu provodit će se i dalje sukladno jedinstvenim, izravno obvezujućim carinskim propisima EU-a, na koja ulazak Republike Hrvatske u schengenski prostor nema utjecaj, te će Carinska uprava ista nastaviti primjenjivati kao i do sada – navedeno je iz Carinske uprave.

Isto tako, Bosni i Hercegovini sada će konkurencija biti i Italija ili Slovenija jer je puno jeftinijih proizvoda nego u BiH. – Po kolicima se uštedi i do 50 eura. Tuna, losos, slatki namazi, kolači, vino, kozmetika… jeftiniji su nego u Hrvatskoj. No, ako netko živi uz ZHŽ-u ili USŽ-u, jasno da neće ići u Sloveniju, Italiju i Mađarsku po jeftinije proizvode, nego će doći u BiH i uvijek će naći nešto za sebe. Napravit će povrat poreza. Niz je prednosti – priča nam sugovornik upoznat s ovom situacijom. Također, ističe i brojne prednosti za državljane BiH koji uđu u schengenski prostor. – Duljih će čekanja biti na ulasku u Hrvatsku, no to je jedini prelazak gdje će morati biti sve kako treba jer onda se otvara područje od čak 27 zemalja, gdje nema problema s prelascima granice. Posebno je naporno bilo čekati na slovenskoj granici i često su se stvarale ogromne gužve jer se svaki detalj pratio. No, tome je kraj – priča nam sugovornik.

Kaže i kako Hrvatska kao vanjska granica EU-a već dulje vrijeme tako i funkcionira, pa ni Schengen ne bi trebao biti problematičan do te mjere kako ga se predstavlja. – Na vanjskim granicama bit će strože kontrole, međutim, neće se ništa bitno promijeniti u odnosu na dosadašnje stanje. Oni koji imaju dvojno državljanstvo moći će putovati kao svi ostali građani Hrvatske diljem EU-a i Schengena, s istim uvjetima ulaska/povratka u Srbiju, BiH i Crnu Goru, kao ostali državljani Hrvatske – ističe. Više policajaca Također, interne kontrole ostaju, a na cestama u RH čeka nas više krim i prometnih policajaca, o čemu će trebati povesti računa da ne bi došlo do nepotrebnih kazni. Sve u svemu, bit će zanimljivo vidjeti što nas čeka idućih mjeseci. Trgovina između Hrvatske i BiH sada se praktički proširuje jer više ne govorimo o jednoj državi, nego o 27 država u koje možemo ravnopravno ići, ali i trgovati. Što se Hrvatske tiče, Schengen je verifikacija njezina ulaska u EU, pišu Večernji.ba.

