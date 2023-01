U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne sa maglom i niskom naoblakom.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 7, na jugu do 9, a dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno sunčano. Prijepodne u nižim dijelovima grada je moguća magla ili niska naoblaka.

Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, piše BHRT.

