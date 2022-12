Američka ambasada u BiH: RS će morati poštovati odluke Ustavnog suda. Sviđalo im se to ili ne

Sinoć je parlament RS usvojio zakon kojim prisvaja državnu imovinu. Predsjednik RS i šef SNSD-a Milorad Dodik jutros je kazao da o tome više neće biti rasprave.

Što se njega tiče, to je završena priča i on smatra da je sve urađeno po Ustavu BiH i po Dejtonskom sporazumu. Odluku Ustavnog suda BiH kojom je taj zakon neustavan on ne prihvata kao ni odluku OHR-a.

Iz Američke ambasade sad su poslali jasnu poruku.

“Ustav BiH i relevantne odluke Ustavnog suda BiH su jasni: Bosna i Hercegovina je titular državne imovine i nadležnost za njeno uređenje spada u isključivu odgovornost institucija na državnom nivou.

Donošenjem još jednog Zakona o nepokretnostima ne menjaju se osnovne pravne činjenice.

Član III(3) Ustava BiH također je jasan:

Republika Srpska mora ‘u potpunosti poštovati’ Ustav i odluke institucija Bosne i Hercegovine. Uključujući konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda BiH, sviđale se to vlastima RS ili ne”, naveli su u saopćenju.

Oni su istakli da ovo ugrožava i ekonomski razvoj RS.

“Sklonost izabranih lidera prema neproduktivnoj politici učinka umjesto da se upuštaju u pregovore u dobroj vjeri za rješavanje ovog pitanja dolazi po cijenu ekonomskog razvoja, što bi koristilo građanima ove zemlje. Uključujući i one koji žive u RS”, naveli su, piše Raport.

