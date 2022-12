Bit će malo hladnije u odnosu na prethodne dane, na sjeveru sa nešto jačim padavinama uz pojačan vjetar.

Snijeg će padati samo na višim planinama, a do večeri se očekuje prestanak padavina i djelimično razvedravanje.

Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, a najviša dnevna od šest do 12, na jugu do 14 stepeni Celzijusa.

Puhat će slab do umjeren vjetar, istočni ili promjenljiv, a na sjeveru povremeno i pojačan, piše Srna.

