Meteorolozi objavili prognozu do 9. januara: Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje za Novu godinu

Vikend iza nas bio je pretežno sunčan i iznadprosječno topao. Jedino u kotlinama zbog dugotrajne magle sunčeve zrake nisu mogle doći do izražaja.

Od srijede, pa do kraja ove godine prognozira se umjereno do pretežno oblačno i djelimično sunčano vrijeme. U Bosni je u kotlinama moguća magla koja bi pred sami kraj godine mogla biti i dugotrajnija. Zadržat će se natprosječno toplo, a slab mraz moguć je u planinskim područjima.

Jutarnje temperature zraka varirat će od 0°C do 5°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 8°C. Najviše dnevne temperature između 5°C i 11°C, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Početkom Nove 2023. godine bez bitnije promjene vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Preovladavat će stabilno, djelimično sunčano i nešto toplije od prosjeka.

Pogled prema plavetnilu neba i Suncu u kotlinama i dalje će onemogućavati magla. Padavine se ne očekuju do kraja prognoznog perioda.

Jutarnje temperature varirat će u rasponu između 1°C i 6°C u Bosni do 8°C u Hercegovini. Maksimalne temperature kretat će se između 4°C i 9°C u Bosni do 12°C u Hercegovini. prenosi radiosarajevo

