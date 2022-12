Temperature padaju za 20 stepeni, evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana…

Jutarnja temperatura od 1 do 7, a dnevna od 0 do 14°C.

U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 2 do 8, a dnevna od 7 do 14°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana ili tokom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje poslijepodne. U jutranjim satima ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 9, a dnevna od 8 do 14°C.

Slično vrijeme očekuje se do 28. decembra kada se predviđa nagli pad temperatura, a u pojedinim dijelovima zemlje temperature će pasti na minus 15 stepeni Celzija,piše Slobodnabosna

