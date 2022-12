Umor, neispavanost, glavobolja i mučnina su samo neke od negativnih nuspojava. Posebno nagle promjene vremena utječu na naš organizam.

Posljednjih godina se vrijeme izrazito promijenilo. Sve je više naglih promjena vremena kada u samo jednom danu temperature padnu ili se dignu za 20 stepeni, a tada najčešće osjećamo onu poznatu težinu. Simptome i tegobe koje osjećamo prilikom vremenskih promjena nazivaju se meteoropatija, a osobe koje pate od njih meteoropatima.

U nastavku saznajte kojih šest simptoma uzrokuju vremenske promjene i kako ih ublažiti!

Kako nagle promjene vremena utječu na organizam i kako olakšati tegobe?

Foto: Unsplash / Ilustracija

U nastavku saznajte kojih šest simptoma uzrokuju vremenske promjene i kako ih ublažiti!

1. Promjene krvnog tlaka

Vaš tlak može varirati zbog brojnih razloga, pa tako i zbog vremenskih nepogoda. Naime, kada dolazi do naglih promjena vremena, dolazi i do promjena tlaka, a to izravno utječe na naš organizam. Pod utjecajem visokih temperatura dolazi do širenja krvnih žila, što može dovesti do pada krvnog tlaka. Kod niskim temperatura dolazi pak do sužavanja krvnih žila, što može utjecati na povećanje krvnog tlaka.

2. Glavobolja

Osobe koje su inače sklone glavoboljama, teško podnose nagle i ekstremne promjene vremena. Česte su i pojave migrenskih napada.

3. Problemi sa spavanjem

Vrijeme utječe i na naš san. Ljeti se zbog visokih temperatura dogodi da ne možemo zaspati, dok ulaskom u jesensku shemu, počinjemo spavati duže. Nažalost, to ne znači da smo odmorniji. Ispitanici se nisu osjećali bolje i poletnije, dapače, bili su umorniji nego kad su spavali manje, piše portal Centar zdravlja.

1. Promjene krvnog tlaka

Vaš tlak može varirati zbog brojnih razloga, pa tako i zbog vremenskih nepogoda. Naime, kada dolazi do naglih promjena vremena, dolazi i do promjena tlaka, a to izravno utječe na naš organizam. Pod utjecajem visokih temperatura dolazi do širenja krvnih žila, što može dovesti do pada krvnog tlaka. Kod niskim temperatura dolazi pak do sužavanja krvnih žila, što može utjecati na povećanje krvnog tlaka.

2. Glavobolja

Osobe koje su inače sklone glavoboljama, teško podnose nagle i ekstremne promjene vremena. Česte su i pojave migrenskih napada.

3. Problemi sa spavanjem

Vrijeme utječe i na naš san. Ljeti se zbog visokih temperatura dogodi da ne možemo zaspati, dok ulaskom u jesensku shemu, počinjemo spavati duže. Nažalost, to ne znači da smo odmorniji. Ispitanici se nisu osjećali bolje i poletnije, dapače, bili su umorniji nego kad su spavali manje, piše portal Centar zdravlja.

4. Povećani broj srčanih udara

Kada su temperature niže, krv sporije kola našim žilama, a to itekako utječe na srce. Poznato je da se tijekom hladnijih dana povećava se rizik od srčanog udara. Nažalost, i ekstremne topline otežavaju rad srca i povećavaju rizik od srčanog udara.

5. Problemi s disanjem

Izrazito visoke ili niske temperature negativno utječu na naš dišni sustav, stoga se nemojte iznenaditi ako osjetite probleme s disanjem.

6. Oslabljeni imunitet

Nagle i ekstremne vremenske promjene izravno su udar na imunološki sistem. Zato je čest slučaj da se osobe prehlade uslijed promjene vremena, bez obzira na godišnje doba.

Kako ublažiti tegobe nastale uslijed promjene vremena?

Nažalost, ne možemo posve izbjeći tegobe koje nastaju zbog naglih vremenskih nepogoda, no svakako možemo tijelu pomoći. Pratite vremensku prognozu kako biste unaprijed znali što vas eventualno može očekivati. To se posebno odnosi na kronične bolesnike, mlađe i starije osobe, osobe koje pate od alergija i, naravno, meteoropate.

Hronični bolesnici ne bi smjeli pretjerivati s lijekovima, dok osobe s alergijama trebaju pravodobno piti svoju terapiju. Pravilno odijevanje uvelike pomaže prilikom nestabilnog vremena. Kako bi se organizam što bolje priviknuo na vremenske uvjete, boravite što više na svježem zraku. Izbjegavajte alkoholna pića jer ona potiču gubitak tekućine i povećavaju toplinu tijela.

