MALO SNIJEGA, MALO SUNCA: EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNIH DANA

U jutarnjim satima i dio prijepodneva kiša u većem dijelu naše zemlje. Na krajnjem sjverozapadu Bosne je moguć slab snijeg ili susnježica. U ostatku dana lokalno i povremeno slabi pljuskovi na području Hercegovine, a u Bosni povemeno slaba rosulja. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini južni i jugoistočni. Temperatura zraka u Bosni od 2 do 8, a u Hercegovini od 10 do 16 stepeni.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 5 do 10, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 9 do 14 stepeni.

Prekosutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne smanjenje naoblake u većem dijelu zemlje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 2 do 8, na jugu od 10 do 14 stepeni.

U utorak u Bosni po kotlinama i uz rijčne tokove magla i niska naoblaka. U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 3 do 9, na jugu do 13 stepeni. šrenosi hayat

