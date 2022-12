Šta za bh. građane znači ulazak Hrvatske u Šengen?

Hrvatska policija pomno pregledava dokumente i vozila koja čekaju na graničnom prelazu kod Bihaća. Čekanja i stroge kontrole nisu ništa novo za Dejana i Dalibora, vozače kamiona iz Prijedora, piše BHRT.

“Bit će sigurno teže ovdje izaći, gore ćemo lakše prolaziti. Koliko smo gore gubili, sad ćemo ovdje, realno. Daj Bože da bude bolje, ali teško”, kaže Dejan Pilipović, vozač kamiona.

“Gužve su većinom velike, sad ulaskom Hrvatske u Šengen, ne znam ni ja šta će biti, vidjet ćemo. Bit će veće kontrole vjerovatno na našim granicama, a gore slobodniji prolaz”, riječi su Dalibora Stojčića, vozača kamiona.

Bosna i Hercegovina izvozi 72 posto robe na teritorij Evropske unije, a prva tranzitna zemlja je Hrvatska. Prevoznici su zabrinuti da bi u kolonama mogli čekati i do deset sati. Između Bosne i Hercegovine i Hrvatske samo dva prelaza imaju fitosanitarni inspekcijski nadzor.

“Jedino što možemo reći je da će biti neophodno malo više strpljenja, pogotovo od samog početka 2023. dok se eventualno svi ti carinski postupci i procedure ne ustabile i ne uđu u određene rutinu”, naglašava portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević..

S druge strane uvjeravaju nas kako pomjeranje zone Šengena neće imati velike posljedice na građane Bosne i Hercegovine koja s Hrvatskom dijeli 1.000 kilometara dugu državnu granicu.

“Građani Bosne i Hercegovine su naši susjedi, mi smo prijateljska zemlja, nema tu nekih velikih promjena niti će ih biti. I dalje nastavljamo kontrolu. Možda će biti malo žešća, bolja i jača, ali ništa veliko”, kaže Mladen Matovinović iz Službe za državnu granicu PU Ličko-senjske.

Ipak, djelimičnih promjena će biti. Odnosi se to na ETIAS sistem prema kojem će, ako bude uveden, građani koji nemaju državljanstvo neke od zemalja članica Evropske unije morati prije putovanja elektronski popuniti najavu za šta će morati izdvojiti sedam eura. No, primjena tog sistema odgođena je do novembra 2023. godine.

“Iz dosadašnjeg iskustva, kada govorimo o šengenskom prostoru, gdje putuju državljani BiH, to je svakodnevica, Slovenija, Mađarska i druge zemlje, a sama činjenica da sada ispunjavaju uvjete ulaska u navedene zemlje ukazuje da će pod istim uvjetima moći putovati i u Hrvatsku nakon njezina pristupanja Šengenu”, navodi Franka Vican, glasnogovornica Granične policije BiH.

Kao najveći izazov ulaskom Hrvatske u šengensku zonu, ističe se borba s ilegalnim migracijama. Od početka godine u Hrvatsku je ušlo gotovo 40.000 ilegalnih migranata, što je povećanje za 145 posto u odnosu isti period prošle godine, a pritisci bi, kažu, mogli porasti i na Bosnu i Hercegovinu, prenosi BHRT.

