Nedim Sladić nema dobre vijesti: “Siti ste južine i 15°C u jedan ujutro? Sačekajte 60 sati”

Prema njegovim riječima, stiže nam zahlađenje.

“Siti južine i 15 °C u jedan ujutro? Sačekajte 60-ak sati, uskoro će biti i -5 °C”, napisao je Sladić na Facebooku.

Meteorolozi su za danas izdali ‘narandžasto upozorenje’ zbog obilnih padavina koje se očekuju u BiH, a u dijelovima zemlje su već uslijedile obilne padavine koje su uzrokovale i poplave.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u Hercegovini, u nižim područjima Bosne kiša ili susnježica, a višim snijeg. Poslije podne uglavnom bez padavine, uz prolazno razvedravanje u Hercegovini. Tokom noći slaba kiša u Hercegovini, a u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu od 6 do 12, a dnevna od 0 do 5, na jugu od 8 do 14 °C.

U ponedjeljak pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslije podne ili tokom noći. U jutarnjim satima i dio prijepodneva u Bosni se očekuje slab snijeg, a u Hercegovini lokalno slaba kiša. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu od 3 do 8, a dnevna od -2 do 4, na jugu do 9 °C.

U utorak jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Novo naoblačenje tokom noći. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu do 3, a dnevna od -1 do 4, na jugu do 8 °C.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slaba kiša je moguća na jugozapadu Bosne i jugoistoku Hercegovini. Poslije podne ili tokom noći kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 12 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod. prenosi “Radiosarajevo“.

