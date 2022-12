BEZ KIŠOBRANA NI DO MARKETA: PROČITAJTE KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNIH DANA

Kiša uglavnom na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U večernjim satima slabija kiša i u ostalim područjima Bosne. Vjetar slab jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 6 do 9 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 4 i 8 stepeni, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. U Bosni većinom slabije padavine. Više kiše se prognozira na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar u većem dijelu zemlje slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 7 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stupnjeva.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Vjetar u većem dijelu zemlje slab do umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. U sjevernim područjima Bosne vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu do 9, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 12, na jugu zemlje do 15 stupnjeva.

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Samo ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu do 10, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 13, na jugu zemlje do 15 stupnjeva. prenosi hayat

Facebook komentari