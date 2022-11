FHMZ: U ODNOSU NA PRETHODNU ZIMSKU SEZONU, OČEKUJE SE NEŠTO HLADNIJA ZIMA

Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka < 0,0 °C) u Bosni tokom zime (2022.-2023.) je do 62, a na području južne Hercegovine prognozira se do 17 mraznih dana, saopćeno je iz FHMZ BiH. Sezonska prognoza zasnovana na temelju rezultata dinamičkih i statističkih modela od MedCOF-a 19 i SEECof-a 28, koji su prilagođeni prostoru Bosne i Hercegovine, kao i produkata FHMZ, temperatura zraka tokom zime (1. decembar 2022. – 28. februar 2023.) trebala bi biti iznad ili blizu normale u odnosu na prosječnu zimu za period (1981.- 2010. godine). Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena do velika (oko 40 posto) za opciju – topla zima, navodi se u saopćenju,piše Crnahronika

