U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Jutro će biti oblačno i hladno, uz slab mraz. Tokom dana oblačno i hladno, ponegdje u višim krajevima moguće je povremeno provijavanje snijega, a slaba kiša u nižim.

U Hercegovini se očekuje promjenljivo vrijeme sa kraćim sunčanim periodima.

Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus tri do tri, na jugu do šest, a dnevna od dva do sedam, na jugu od osam do 12 stepeni Celzijusovih, piše Srna.

