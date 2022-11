STIŽE ZIMA: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom ili niskom naoblakom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a dnevna od 6 do 15°C.

U subotu pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći, u većem dijelu naše zemlje, u nizinama se očekuje slaba kiša, a u višim područjima i na planinama susnježica ili slab snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a dnevna od 4 do 12°C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme s kišom u nizinama, a u višim područjima sa susnježicom ili snijegom. Tokom dana padavine slaba i postepeno prestaju. U Hercegovini poslijepodne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a dnevna od 3 do 13°C.

U ponedjeljak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do 3, a dnevna od 3 do 12°C.

